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Сегодня, 17:54

Галактионов: «Пиняев мог бы играть острее в организации атаки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре полузащитника Сергея Пиняева в матче с «Пари НН» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

18-летний вингер вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.

«Сергей свою работу сделал, он мог бы играть острее в организации атаки. Надо отдать должное сопернику: Сергея изучают, не оставляют один в один. Его перекрывают два игрока — фланговый атакующий, центральный защитник плюс один из опорных. То есть, фактически, даже три игрока в его зоне находятся. Конечно, сложно, потому что ему уделяется большое внимание», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» с 18 очками вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Игра пройдет 7 октября. Перед этим «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом» в 5-м туре FONBET Кубка России.

Источник: ФК «Локомотив»
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
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Александр Солдатенков

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