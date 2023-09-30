Галактионов: «Пиняев мог бы играть острее в организации атаки»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре полузащитника Сергея Пиняева в матче с «Пари НН» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

18-летний вингер вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.

«Сергей свою работу сделал, он мог бы играть острее в организации атаки. Надо отдать должное сопернику: Сергея изучают, не оставляют один в один. Его перекрывают два игрока — фланговый атакующий, центральный защитник плюс один из опорных. То есть, фактически, даже три игрока в его зоне находятся. Конечно, сложно, потому что ему уделяется большое внимание», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» с 18 очками вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Игра пройдет 7 октября. Перед этим «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом» в 5-м туре FONBET Кубка России.