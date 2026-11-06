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Галактионов: «Когда приходил в «Локо» в 2022-м была задача поправить атмосферу в команде»

Галактионов: «Когда приходил в «Локо» в 2022-м была задача поправить атмосферу в команде»

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию внутри команды после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ.

— Как команда будет исправлять ситуацию за паузу?

— Способа одного нет. Окно закрыто. Только внутренние ресурсы, идеи, решения. Будем благодаря трудолюбию исправлять ситуацию.

— Какая атмосфера сейчас в команде?

— Когда мы приходили в 2022 году была задача поправить атмосферу в команде. Тогда она была совершенно другой. Сейчас — рабочая. Мы не можем говорить о долгосрочных задачах. Сейчас цель — выиграть следующий матч. Их нельзя упрекнуть в безответственности, не в старании.

Разные этапы были. Были хорошие победы. Собирали огромное количество болельщиков. Не могу сказать, что есть какой-то яркий момент, который запомнился. Со всеми посчастливилось работать. Тот период времени был хорошим

— Как команда переживает успех Батракова?

— С Алексеем все на связи. Его все поддерживают. Он тоже поддерживает клуб, видит, что непростые времена у команды. Все на связи.

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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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