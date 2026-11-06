Галактионов: «Когда приходил в «Локо» в 2022-м была задача поправить атмосферу в команде»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию внутри команды после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ.

— Как команда будет исправлять ситуацию за паузу?

— Способа одного нет. Окно закрыто. Только внутренние ресурсы, идеи, решения. Будем благодаря трудолюбию исправлять ситуацию.

— Какая атмосфера сейчас в команде?

— Когда мы приходили в 2022 году была задача поправить атмосферу в команде. Тогда она была совершенно другой. Сейчас — рабочая. Мы не можем говорить о долгосрочных задачах. Сейчас цель — выиграть следующий матч. Их нельзя упрекнуть в безответственности, не в старании.



Разные этапы были. Были хорошие победы. Собирали огромное количество болельщиков. Не могу сказать, что есть какой-то яркий момент, который запомнился. Со всеми посчастливилось работать. Тот период времени был хорошим

— Как команда переживает успех Батракова?

— С Алексеем все на связи. Его все поддерживают. Он тоже поддерживает клуб, видит, что непростые времена у команды. Все на связи.