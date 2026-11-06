Галактионов извинился перед болельщиками «Локомотива» за то, что не подошел к ним после поражения от «Рубина»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему не подошел к болельщикам после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Хотел бы извиниться за этот момент. Эмоции превысили, была горечь поражения. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас и справедливо критикуют. Тем, кто пришел сегодня, низкий поклон», — сказал Галактионов.

Также тренер объяснил постоянные изменения в линии обороны команды.

«Много факторов: соперник, готовность игроков. Монтес не мог играть. Со «Спартаком» оборона выстраивалась так, чтобы сдержать Угальде. Сегодня сочетание было более сбалансированным», — отметил Галактионов.

После игры «Локомотив» объявил об отставке Галактионова, который возглавлял команду с ноября 2022 года.