Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб готов отпустить Писарского
Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал об интересе к нападающему Владимиру Писарскому со стороны клубов РПЛ.
— У «Крыльев» были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своем будущем.
Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Все зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены, — цитирует Андреева Sport24.
28-летний Писарский в сезоне-2023/24 провел 29 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста 1 миллион евро.
Источник: Sport24
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