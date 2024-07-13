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Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб готов отпустить Писарского

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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал об интересе к нападающему Владимиру Писарскому со стороны клубов РПЛ.

— У «Крыльев» были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своем будущем.

Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Все зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены, — цитирует Андреева Sport24.

28-летний Писарский в сезоне-2023/24 провел 29 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста 1 миллион евро.

Источник: Sport24
Владимир Сычевой (Писарский)
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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