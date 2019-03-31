11:52 | Футбол — РПЛ

Гацкан награжден почетным знаком "Футбольная слава Дона"

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Полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан получил почетный знак "Футбольная слава Дона" в честь своего 35-летия, сообщает официальный Твиттер команды. Молдавский хавбек отпраздновал свой день рождения 27 марта.

– В честь юбилея Александра Исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"! – написано в заявлении "Ростова".

Гацкан выступает за желто-синих c 2008 года. В составе команды провел 306 матчей. В 2014 году стал обладателем Кубка России с "Ростовом". Становился серебряным призером РПЛ в сезоне 2015/2016.

В текущем сезоне принял участие в 21 матче и забил один гол.

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