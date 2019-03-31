Полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан получил почетный знак "Футбольная слава Дона" в честь своего 35-летия, сообщает официальный Твиттер команды. Молдавский хавбек отпраздновал свой день рождения 27 марта.
– В честь юбилея Александра Исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"! – написано в заявлении "Ростова".
Гацкан выступает за желто-синих c 2008 года. В составе команды провел 306 матчей. В 2014 году стал обладателем Кубка России с "Ростовом". Становился серебряным призером РПЛ в сезоне 2015/2016.
В текущем сезоне принял участие в 21 матче и забил один гол.
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💪🏻💪🏻💪🏻– Football Club Rostov (@rostovfc) 31 марта 2019 г.
Александр Гацкан награжден почетным знаком "Футбольная слава Дона"!
В честь юбилея Александра Исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"! pic.twitter.com/yOffkJSWn3