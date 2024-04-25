Агент Еремин: «ЦСКА будет не хватать Дивеева в матче со «Спартаком»
Футбольный агент Олег Еремин поделился мнением об удалении защитника ЦСКА Игоря Дивеева в матче с «Ахматом» (1:2) в 25-м туре РПЛ.
«Игоря сильно будет не хватать ЦСКА в матче против «Спартака». Да, за первую и за вторую желтые карточки [он] недоволен. Разве можно быть довольным?» — цитирует агента «РБ Спорт».
В перенесенном 21-м туре РПЛ ЦСКА примет «Спартак» 25 апреля. Начало — в 20.30 мск.
Источник: РБ Спорт
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|5
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|
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|49
|
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|25
|12
|8
|5
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|44
|
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|10
|11
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|41
|
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|11
|5
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|34-29
|38
|
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|9
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|37
|
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|6
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|
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|34
|
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|4
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|28
|
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|6
|8
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|19-27
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|
12
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|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
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|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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