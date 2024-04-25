Агент Еремин: «ЦСКА будет не хватать Дивеева в матче со «Спартаком»

Футбольный агент Олег Еремин поделился мнением об удалении защитника ЦСКА Игоря Дивеева в матче с «Ахматом» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

«Игоря сильно будет не хватать ЦСКА в матче против «Спартака». Да, за первую и за вторую желтые карточки [он] недоволен. Разве можно быть довольным?» — цитирует агента «РБ Спорт».

В перенесенном 21-м туре РПЛ ЦСКА примет «Спартак» 25 апреля. Начало — в 20.30 мск.