ЦСКА в Москве примет «Спартак» в матче 21 тура РПЛ

ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» 25 апреля пройдет в Москве. Начало — в 20.30 мск.

Зрители смогут увидеть видеотрансляцию дерби ЦСКА — «Спартак» на телеканале «Матч ТВ», начиная с 19.30 по московскому времени. Игру 21-го тура РПЛ также покажут бесплатно в прямом эфире на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию с самыми важными событиями матча между ЦСКА и «Спартаком».

Красно-синие набрали 37 очков и идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с разницей забитых и пропущенных мячей — 44-33. Красно-белые располагаются на пятой строчке с 38 баллами при разнице голов 34-29.

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