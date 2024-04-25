Юрий Дюпин: «Рубин» не предлагал новый контракт»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался о своем будущем в команде.

«Мой контракт с «Рубином» заканчивается летом, пока мне не предлагали его продлить», — приводит Metaratings.ru слова 36-летнего футболиста.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года после перехода из «Анжи». На счету вратаря 143 матча за казанскую команду, 165 пропущенных мячей и 52 матча «на ноль».

«Рубин» после 25 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.