Футболисты «Зенита» сыграли в пейнтбол. Фото

Футболисты «Зенита» после утренней восстановительной тренировки провели вечер за игрой в пейнтбол. Пресс-служба клуба выложила фото с мероприятия.

Питерцы проводят сбор в Испании. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Новости из расположения команды такие: утром сине-бело-голубые провели восстановительную тренировку, вечером — сыграли в пейнтбол.