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16 февраля, 13:53

Зе Турбо рассказал, что ему нравится стиль игры Дзюбы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо ответил на вопрос, есть ли в РПЛ нападающий сильнее его.

«Почему я Зе Турбо? Мое полное имя — Жозе Корреа. Когда я родился, был полненький и маленький, а моя старшая сестра подошла к матери после родов и сказала: «Мама, что это такое? Я думала ты родила ребенка, а не турбо». В Африке популярны машины под названием «Турбо». Поэтому я решил стать Зе Турбо! Можно сказать, я машина. Есть ли нападающий в РПЛ, который сильнее меня? Мне нравится один старый нападающий... Как же его зовут... Точно, Артем Дзюба! Нравится, как он ведет борьбу, как он идет до конца, не боясь ничего. Я бы хотел это улучшить в себе. Считаю, что у меня есть мастерство, и я могу совершенствоваться дальше. В голове держу мысль, что должен быть лучшим. К сожалению, жизнь так сложилась, что я только сейчас начал играть в РПЛ — на таком высоком уровне, но это все дело времени. Мне надо улучшать личную статистику. Я знаю, что добьюсь успеха. Я понимаю, что он сильный нападающий, смотрел обзор его игр, пытался взять что-то из его стиля игры. Я хочу быть собой, а не Дзюбой», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Зе Турбо провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт африканского нападающего с «Пари НН» истекает 30 июня 2026 года.

После 18 туров РПЛ нижегородский клуб располагается на 9-м месте, набрав 24 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ze-turbo-hochu-by-t-soboj-a-ne-dzyuboj-mozhno-skazat-ya-mashina/
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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