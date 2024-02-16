Зе Турбо рассказал, что ему нравится стиль игры Дзюбы

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо ответил на вопрос, есть ли в РПЛ нападающий сильнее его.

«Почему я Зе Турбо? Мое полное имя — Жозе Корреа. Когда я родился, был полненький и маленький, а моя старшая сестра подошла к матери после родов и сказала: «Мама, что это такое? Я думала ты родила ребенка, а не турбо». В Африке популярны машины под названием «Турбо». Поэтому я решил стать Зе Турбо! Можно сказать, я машина. Есть ли нападающий в РПЛ, который сильнее меня? Мне нравится один старый нападающий... Как же его зовут... Точно, Артем Дзюба! Нравится, как он ведет борьбу, как он идет до конца, не боясь ничего. Я бы хотел это улучшить в себе. Считаю, что у меня есть мастерство, и я могу совершенствоваться дальше. В голове держу мысль, что должен быть лучшим. К сожалению, жизнь так сложилась, что я только сейчас начал играть в РПЛ — на таком высоком уровне, но это все дело времени. Мне надо улучшать личную статистику. Я знаю, что добьюсь успеха. Я понимаю, что он сильный нападающий, смотрел обзор его игр, пытался взять что-то из его стиля игры. Я хочу быть собой, а не Дзюбой», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Зе Турбо провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт африканского нападающего с «Пари НН» истекает 30 июня 2026 года.

После 18 туров РПЛ нижегородский клуб располагается на 9-м месте, набрав 24 очка.