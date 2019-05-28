Форвард "Спартака" может перейти в "Оренбург"

Как стало известно "СЭ", летом 19-летний нападающий дубля красно-белых Данила Прошляков, возможно, подпишет контракт с "Оренбургом". Форвард пока не спешит продлевать соглашение с москвичами, которое заканчивается летом. Он рассчитывает закрепиться в основном составе 7-го клуба РПЛ, тогда как в "Спартаке" за два сезона не провел на поле ни минуты за первую команду.

В молодежном первенстве-2018/19 Прошляков забил 19 голов в 22 матчах. Также на его счету 7 игр в ФНЛ за "Спартак-2". (Вячеслав Короткин)

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