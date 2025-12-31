Воронов о переходе в ЦСКА: «Пока сложно осознать происходящее. Счастлив оказаться в таком большом клубе»

Нападающий ЦСКА Максим Воронов поделился эмоциями от перехода в московскую команду из «Урала».

18-летний россиянин подписал контракт до 2030 года. Он будет играть под 97-м номером.

«Если честно, мне пока сложно осознать все происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели матчи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Федор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

В сезоне-2025/26 на счету Воронова 14 матчей в Первой лиге, в которых он забил четыре гола.