Форвард ЦСКА Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон

Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон.

«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю все правильно и двигаюсь вперед.

Трудно анализировать, за счет чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции", — цитирует Чалова «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Чалов забил 17 голов в 27 матчах. ЦСКА в этом сезоне располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России.