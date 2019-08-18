Филипп забил первый гол за «Динамо». С острого угла в ворота Гильерме

Новичок «Динамо», нападающий Максимилиан Филипп забил гол на 3-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов сфолил на форварде «Динамо» Клинтоне Нжи на 2-й минуте встречи. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал желтую карточку полузащитнику и назначил штрафной удар. К мячу подошел Филипп, который зарядил в ближнюю девятку ворот железнодорожников. Вратарь Маринату Гильерме дотянулся, и мяч даже попал в каркас, но все равно оказался в сетке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020