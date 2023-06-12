Федотов: «Заранее не загадывал, что приду в ЦСКА и буду первым-вторым в чемпионате, возьму Кубок»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от своего первого сезона работы в московском клубе.

«Мог ли я предложить, приходя в ЦСКА, что сезон сложится для меня таким образом? Конечно, нет. Наш труд, отношение к профессии, любовь к делу — это наша главная двигающая сила. Мы пришли в ЦСКА трудиться и затем пожинать плоды этого труда. Заранее я не загадывал, что приду в ЦСКА и буду первым-вторым [в чемпионате], возьму Кубок, но все сложилось неплохо для нас. Значит, мы двигается в правильном направлении. Дальше в планах отдых. Буквально пару дней, чтобы переключиться. Поймать какую-нибудь маленькую рыбку. Перерыв небольшой, через две недели приступаем к подготовке к новому сезону», — цитирует Федотова Metaratings.ru.

Армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.