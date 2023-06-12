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Сегодня, 17:42

Балахнин: «Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями о том, почему клуб не будет продлевать контракт с вингером Дмитрием Полозом.

«Ионов и Полоз очень хорошие футболисты. Тут вопрос денег. Ионов придет бесплатно, «Ростов» ничего не платит и это хорошо. Полоз тоже достойный футболист, который может себя проявить. Тем более Дмитрий чуть моложе Алексея. Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока. Будем откровенны, Ионов тоже себя ярко не проявил в «Краснодаре». Полоз забивал за «Ростов», хоть и с пенальти. В прошлом сезоне он был одним из лучших бомбардиров. Все зависит от видения Карпина. «Ростову» нужно усиление, поэтому и ищут новых футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Ранее сообщалось, что «Ростов» уже подписал контракт с Алексеем Ионовым, а контракт с Полозом, который рассчитан до 30 июня 2023 года, клуб не намерен продлевать.

В прошедшем сезоне 31-летний Полоз провел 25 матчей в РПЛ за южан и отметился 8 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-mozhet-poloz-ne-nravitsya-karpinu-raz-klub-otkazy-vaetsya-ot-igroka/
Дмитрий Полоз
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
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3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
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Александр Соболев

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