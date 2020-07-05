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Федор Чалов: «Долго не забивал, соскучился по этому ощущению»

5 июля 2020, 13:11
Федор Чалов. Фото Reuters
Федор Чалов. Фото Reuters
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от разгрома «Ахмата» в 25-м туре Тинькофф-чемпионата России. На 61-й минуте форвард открыл счет, забив свой первый мяч в 2020 году.

— Это была важная победа. Долго не выигрывали, я долго не забивал, — сказал Чалов в интервью пресс-службе ЦСКА. — Соскучился по этому ощущению. Очень рады, что выиграли с таким крупным счетом. Игра не так легко складывалась. В первом тайме практически не было моментов. Во втором собрались, нашли свободные зоны, получилось забить. После первого гола стало гораздо легче, воспользовались моментами.

Чувствую себя хорошо. Во время дерби почувствовал неприятные ощущения в колене. Было страшно, но после МРТ понял, что все обошлось. Мы готовились к матчу со специалистами. В игре не чувствовал дискомфорта.

Не будем загадывать на конец сезона, не хочется сглазить. Все ребята молодцы, отдались игре. При таких погодных условиях не так легко играть. Но мы выдержали и добились победы.

Ахмат — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=8Kq5ZyFcNKk&feature=emb_title

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