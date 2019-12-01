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Фанаты «Спартака» рассказали о массовых задержаниях перед игрой с «Зенитом»

12:45
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Сообщество болельщиков «Спартака» в Twitter опубликовало информацию о том, что в Санкт-Петербурге прошли массовые задержания фанатов красно-белых перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом». Игра состоится сегодня, начало в 19.00 по московскому времени.

— Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков, — говорится в сообщении. — Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче? РФС, РПЛ этого добивались?

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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