Фанаты ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком». Видео

Болельщики ЦСКА поддержали игроков команды перед матчем 6-го тура чемпионата России со «Спартаком»?.

— Армейские болельщики пришли зарядить команду эмоциями накануне дерби. Спасибо за мощную поддержку!, — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра в Москве на «Открытие Арена» (начало — в 20.00).