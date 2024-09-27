Семин считает, что «Краснодар» психологически готов к матчу с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«На мой взгляд, обе команды в хороших кондициях. Они для себя показывают один из лучших уровней игры. Будет интересный матч, он многое решит. Психология будет иметь громадное значение в дальнейших играх. Думаю, психологически к матчу с «Зенитом» они готовы. Из тех поражений, которые были с «Зенитом», они сделали определение корректировки, потому что подбор игроков очень мощный, во всех линиях играют в хороший футбол и игроки сбалансированы. У «Краснодара» есть большая уверенность. Победит тот, кто будет иметь баланс в атаке и обороне», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября. Игра состоится на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Александр Абустин