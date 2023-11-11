На матче «Спартак» — «Ростов» ожидается около 11 тысяч зрителей

На матче 15-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Ростов», ожидается около 11 тысяч зрителей, сообщает Metaratings.ru.

Всего домашняя арена «Спартака» вмещает в себя 45360 зрителей.

Красно-белые встретятся с командой Карпина завтра, 12 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена». После 14 туров московский клуб занимает 6-ю строчку в таблице, набрав 21 очко. Желто-синие находятся на 11-м месте с 17 очками на счету.