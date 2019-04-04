Евгений Гинер: "ЦСКА кого-то бросил? Вы думаете, мы начнем с Дзагоева?"

Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что восстанавливающийся от травмы "крестов" полузащитник Алан Дзагоев остается игроком армейского клуба, несмотря на информацию о том, что истекающее летом соглашение не будет продлено.

– Есть спекуляции на тему контракта Дзагоева. Вы еще не высказывались на эту тему.

– Дзагоев – игрок ЦСКА. Поддерживать? Мы решили вопрос с операцией, ему надо восстанавливаться.

– Собираетесь ли продлевать его контракт, как-то поддерживать?

– Вы предыдущие мои 18 лет в клубе не смотрели? Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем (с улыбкой)? (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)