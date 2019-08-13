Еськов рассудит "Спартак" и ЦСКА, Карасев - ВАР

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.
16 августа (пятница)
"Оренбург" – "Сочи": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
17 августа (суббота)
"Урал" – "Крылья Советов": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
"Зенит" – "Ахмат": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
18 августа (воскресенье)
"Рубин" – "Арсенал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Тамбов" – "Краснодар": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).
"Уфа" – "Ростов": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
"Динамо" – "Локомотив": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
19 августа (понедельник)
"Спартак" – ЦСКА: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); ВАР – Сергей Карасев (Москва), АВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
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