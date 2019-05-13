Ещенко и Комбаров останутся в "Спартаке". Инсайд "СЭ"

Как стало известно "СЭ", защитники "Спартака" Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров, скорее всего, останутся в команде. Во вторник, 14 мая, состоится совет директоров красно-белых, на котором будут приняты важные решения, касающиеся будущего клуба. (Вячеслав Короткин)

В текущем сезоне 35-летний Ещенко провел 19 матчей за "Спартак" и отметился одним голевым пасом. 32-летний Комбаров принял участие в 20 встречах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.

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