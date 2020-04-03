Еще один стих о коронавирусе от актера и болельщика «Спартака» Назарова

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своем Instagram опубликовал видео, на котором он читает свой стих, посвященный карантину из-за пандемии коронавируса.

Не пройден пик, мы, значит, на подъеме

У нас есть месяц жечь подкожный жир!

Он до того огромен и нескромен,

Что лезет нагло вон из разных дыр!

Мы, как положено, живя в большом достатке,

На черный день откладывали, впрок.

Теперь, подобно спелой свиноматке,

У нас по кругу плотненький жирок.

Мы, как верблюды, с крепкими горбами,

Переживем в пустыне форс-мажор.

Жуя колючку желтыми зубами,

Приветствуя естественный отбор.

Мы кактусы, исполненные силой,

Мы месяцами можем без воды.

Мы сами по себе уже текила:

Самодостаточны, мясисты и горды.

Но если у кого горбы отвисли,

И без воды хиреет естество,

И жира нет, и нет надежд, и смысла.

А ведь таких сегодня большинство..., — говорится в стихе.

Предыдущий стих Назарова на эту же тему можно прочитать здесь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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