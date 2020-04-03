Еще один стих о коронавирусе от актера и болельщика «Спартака» Назарова
Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своем Instagram опубликовал видео, на котором он читает свой стих, посвященный карантину из-за пандемии коронавируса.
Не пройден пик, мы, значит, на подъеме
У нас есть месяц жечь подкожный жир!
Он до того огромен и нескромен,
Что лезет нагло вон из разных дыр!
Мы, как положено, живя в большом достатке,
На черный день откладывали, впрок.
Теперь, подобно спелой свиноматке,
У нас по кругу плотненький жирок.
Мы, как верблюды, с крепкими горбами,
Переживем в пустыне форс-мажор.
Жуя колючку желтыми зубами,
Приветствуя естественный отбор.
Мы кактусы, исполненные силой,
Мы месяцами можем без воды.
Мы сами по себе уже текила:
Самодостаточны, мясисты и горды.
Но если у кого горбы отвисли,
И без воды хиреет естество,
И жира нет, и нет надежд, и смысла.
А ведь таких сегодня большинство..., — говорится в стихе.
Предыдущий стих Назарова на эту же тему можно прочитать здесь.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.
По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.
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