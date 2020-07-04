Еременко прилетел с «Ростовом» в Самару. Он в списке переболевших коронавирусом
10:26
Пресс-служба «Ростова» сообщила о прибытии команды в Самару на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
В официальном Twitter-аккаунте клуба появились фотографии игроков команды, приехавших на встречу. Среди них — полузащитник Роман Еременко, который не попадал в заявку на матчи «Ростова» после возобновления чемпионата из-за того, что заразился коронавирусом.
Команда в Самаре ???— Football Club Rostov (@rostovfc) July 3, 2020
???
Готовимся к завтрашней игре с «Крыльями Советов» ?? Матч начнётся в 18:30 ???
???#ФКРостов #КрыльяСоветовРостов pic.twitter.com/IVtmWmJYbY
Матч «Крылья Советов» — «Ростов» состоится в субботу, 4 июля, начало — в 18.30 по московскому времени.
Следующий матч
18:30 04/07/2020
+16 =14 -19 (55 - 62)
5.87
5.68
5.65
6.21
6.10
6.07
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
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