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Еременко прилетел с «Ростовом» в Самару. Он в списке переболевших коронавирусом

10:26
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов»
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов»
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Пресс-служба «Ростова» сообщила о прибытии команды в Самару на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

В официальном Twitter-аккаунте клуба появились фотографии игроков команды, приехавших на встречу. Среди них — полузащитник Роман Еременко, который не попадал в заявку на матчи «Ростова» после возобновления чемпионата из-за того, что заразился коронавирусом.

Матч «Крылья Советов» — «Ростов» состоится в субботу, 4 июля, начало — в 18.30 по московскому времени.

Следующий матч

Место: 15 | Очки: 23
Крылья Советов
Н П П Н П
18:30 04/07/2020
- : -
+16 =14 -19 (55 - 62)
Место: 4 | Очки: 42
Ростов
Н В П П В
2.70 3.35 2.70 Сделать ставку
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
С. Рыжиков
5.87
Н. Чернов
5.68
А. Зиньковский
5.65
Р. Еременко
6.21
Э. Шомуродов
6.10
А. Ионов
6.07
Травмы и дисквалификации
С. Хади
Н. Чернов
М. Зеффан
М.О. Карпов
М. Канунников
А. Саплинов
Э. Шомуродов
Б. Зайнутдинов
А. Логашов
Р. Еременко
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