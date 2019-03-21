"Енисей" обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

"Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров.
"Енисей" набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 27 баллами располагается на 10-й строчке.
Молодежные команды
18-й тур
"Енисей - мол." (Красноярск) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 1:0 (0:0)
Гол: Захаров, 89.
Судья: Петренко (Новосибирск).
21 марта. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
Опрос
Кто главный претендент на чемпионство в РПЛ после 20 туров?
Загрузка...