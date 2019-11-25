«Эль классиков». Яркий анонс матча со «Спартаком» от «Зенита»
15:34
«Зенит» опубликовал в своем официальном Twitter видеоанонс матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря в 19.00 (по московскому времени).
? #ElKlassikov pic.twitter.com/gdQ131Hjcx— FC Zenit in English? (@fczenit_en) November 25, 2019
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