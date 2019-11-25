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«Эль классиков». Яркий анонс матча со «Спартаком» от «Зенита»

15:34
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«Зенит» опубликовал в своем официальном Twitter видеоанонс матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря в 19.00 (по московскому времени).

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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