«Эль классиков». Яркий анонс матча со «Спартаком» от «Зенита»

«Зенит» опубликовал в своем официальном Twitter видеоанонс матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря в 19.00 (по московскому времени).

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