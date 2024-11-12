Боккетти: «Я никто, чтобы обсуждать, кто получил или не получил паспорт РФ. Но не знать при этом язык — это неуважение»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» высказался о получении паспорта РФ легионерами.

— Вы отлично владеете русским языком — в отличие от некоторых легионеров, которые в разные годы получали паспорт РФ, но язык так и не выучили. Как вы к такому относитесь?

— Знаете, я никто, чтобы обсуждать тех, кто получил или не получил российский паспорт. Но думаю, что не знать при этом язык — это неуважение. Гражданство — очень серьезная вещь. Но если ты не способен сказать ни слова по-русски...

Опять же, не хочу никого осуждать. Просто высказываю свою точку зрения: это неуважение по отношению к россиянам.

21 октября указом президента РФ Владимира Путина защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.