Боккетти: «Моей мечтой будет чемпионство в роли футболиста и тренера, как у Романцева»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал о возможном возвращении в Россию.

— Правда, что этим летом вы могли оказаться в «Венеции»?

— Да, мы разговаривали с руководством. Они были во мне заинтересованы, но в итоге решили назначить другого специалиста. В Италии такое в порядке вещей — у нас тут очень много тренеров, ха-ха!

— А другие варианты у вас были?

— Да, [звал] клуб из серии B. Разговаривали с президентом и [генеральным] директором, но мне не понравился проект. А когда ты не согласен на сто процентов, лучше лишний раз подумать. Когда ты молодой специалист, нужно выбрать хороший проект — тогда руководство будет помогать тебе. Но если что-то не нравится, лучше отказаться.

— В Россию не звали?

— Разговаривал с одним клубом, но ничего не вышло. При этом я открыт для предложений! Без проблем приеду, ведь очень люблю Россию. Дома [в Италии] даже подключил российские каналы, чтобы смотреть РПЛ. Пристальнее всего слежу за «Спартаком».

— Стать тренером «Спартака» — мечта?

— Конечно! Моей мечтой будет чемпионство в роли футболиста и тренера, как у Олега Романцева.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.