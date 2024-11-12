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Сегодня, 09:00

Боккетти: «Моей мечтой будет чемпионство в роли футболиста и тренера, как у Романцева»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал о возможном возвращении в Россию.

— Правда, что этим летом вы могли оказаться в «Венеции»?

— Да, мы разговаривали с руководством. Они были во мне заинтересованы, но в итоге решили назначить другого специалиста. В Италии такое в порядке вещей — у нас тут очень много тренеров, ха-ха!

— А другие варианты у вас были?

— Да, [звал] клуб из серии B. Разговаривали с президентом и [генеральным] директором, но мне не понравился проект. А когда ты не согласен на сто процентов, лучше лишний раз подумать. Когда ты молодой специалист, нужно выбрать хороший проект — тогда руководство будет помогать тебе. Но если что-то не нравится, лучше отказаться.

— В Россию не звали?

— Разговаривал с одним клубом, но ничего не вышло. При этом я открыт для предложений! Без проблем приеду, ведь очень люблю Россию. Дома [в Италии] даже подключил российские каналы, чтобы смотреть РПЛ. Пристальнее всего слежу за «Спартаком».

— Стать тренером «Спартака» — мечта?

— Конечно! Моей мечтой будет чемпионство в роли футболиста и тренера, как у Олега Романцева.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

Олег Романцев
Сальваторе Боккетти
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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Боккетти рассказал, какие тренеры его вдохновляли

Боккетти: «Я никто, чтобы обсуждать, кто получил или не получил паспорт РФ. Но не знать при этом язык — это неуважение»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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