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Сегодня, 11:15

Титов — о покере Угальде: «После ухода Соболева у Угальде нет в «Спартаке» конкурентов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал покер форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

— А вы ожидали от Угальде такой прыти? Ведь некоторые специалисты уже поставили на нем крест после второй половины прошлого сезона, в которой легионер не отметился ни одним результативным действием в РПЛ...

— Такое понятие, как адаптация, никто не отменял. Легионерам, тем более с другого континента, нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям РПЛ. Нас всех делает окружение. Почему я долгое время находился, что называется, в топе? У меня были потрясающие партнеры по команде. То же самое можно сказать и про Угальде. Не умаляя его заслуг, нужно похвалить и тех футболистов, которые вчера снабжали его передачами — две от Макриньоса и одна от Мартинса.

— Еще одна — от Лантратова...

— Да уж. Уникальная ситуация. Я даже не знаю... Не думаю, что в мое время Филимонов мог так сыграть. Но это уже нужно задавать вопросы тренеру вратарей «Локомотива». Какие требования предъявляются Лантратову по игре ногами? В то же время нужно отметить и напористость Угальде.

— В «Спартаке» давно не было таких форвардов?

— Здесь мы опять возвращаемся к вопросу об адаптации. Кому-то дают на нее время, кому-то — нет. Угальде в этом плане отчасти повезло. Можно сказать, что уход Соболева пошел ему на пользу. Вернувшийся в команду Николсон не может навязать борьбу за место в составе. Уже даже поговаривают, что зимой «Спартак» с ним расстанется. То есть фактически у Манфреда нет конкурентов. Парень почувствовал уверенность, получает игровое время в достаточном объеме и забивает. Здорово! Дай бог, чтобы продолжил в том же духе.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Наиль Умяров и&nbsp;Манфред Угальде. «У Угальде нет конкурентов. Переход в «Зенит» — выбор Соболева. Для меня он был бы дикостью». Титов — о победе «Спартака»

Егор Титов
Манфред Угальде
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

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