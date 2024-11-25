Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Титов — о Соболеве: «Не осуждаю. Это для меня переход в «Зенит» был бы дикостью!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените»

— Уже сейчас можно сказать, что Соболев ошибся с переходом в «Зенит»? Ведь пока его статистика в РПЛ совсем не впечатляет: 0+0...

— Давайте начнем с того, что у Соболева есть окружение, которое ему советует, как надо поступить. Второе, Соболев — не коренной спартаковец. Это не Ширко, который был в системе клуба с семи лет. Соболев родом из Барнаула, и наша команда была для него одним из этапов в карьере. Так что я его не критикую за этот переход. Сделал вот такой выбор. Ему посоветовали перейти в «Зенит». Я сейчас даже не буду обсуждать финансовую сторону вопроса. Но ведь было сказано, что Александр уходит в питерский клуб за чемпионством. Так?

— Да.

— Сегодня команда Семака находится на первом месте. Поэтому где-то отчасти Александр, возможно, и прав. Во всяком случае пока. Но повторюсь, Соболев не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью! А тут другая история. Он руководствовался определенными вещами.

А вспомните Дзюбу. Воспитанник «Спартака» ушел в «Зенит», и вот тогда я этого, признаюсь, не понял.

В «Зените» Дзюба не потерялся. Забивал, отдавал, стал одним из лучших бомбардиров в истории российского футбола. Но ведь не все болельщики Питера его приняли, а для многих красно-белых фанатов он и вовсе чужой. Так что это очень тонкая грань. Переходить из «Спартака» в «Зенит», будучи воспитанником красно-белых. А у Соболева все-таки другие привходящие.

— Но вам не кажется, что в «Зените» у него ничего не получится?

— Только время покажет. Если Соболев хочет стать для «Зенита» своим, тут рецепт один: забитые мячи и голевые передачи.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Наиль Умяров и&nbsp;Манфред Угальде. «У Угальде нет конкурентов. Переход в «Зенит» — выбор Соболева. Для меня он был бы дикостью». Титов — о победе «Спартака»

Александр Соболев
Егор Титов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Грузовой самолет потерпел крушение в Вильнюсе
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Победу красно-белых над «Локо» назвали незаслуженной. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Титов: «У «Зенита» есть чемпионский дух. Есть ли он у «Краснодара»?»
«Спорт-Экспресс» выбирает лучших игроков 16-го тура Российской Премьер-Лиги
Титов: «Станкович, в отличие от Абаскаля, не меняет по пять человек в составе»
Шалимов: «Угальде на позиции центрфорварда — лучший кандидат»
Титов — о покере Угальде: «После ухода Соболева у Угальде нет в «Спартаке» конкурентов»
КДК РФС накажет «Спартак» по итогам 16-го тура РПЛ против «Локомотива»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Титов — о покере Угальде: «После ухода Соболева у Угальде нет в «Спартаке» конкурентов»

Шалимов: «Угальде на позиции центрфорварда — лучший кандидат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости