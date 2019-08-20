РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Ефремов получил травму крестообразной связки колена

13:03
Теги:

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму медиальной и передней крестообразной связки правого колена, информирует официальный сайт красно-синих. 24-летний российский футболист прошел медицинское обследование после матча 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

Ефремов из-за травмы не смог продолжить матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака». Вместо него на 22-й минуте вышел Такума Нисимура.

«В ближайшее время игроку предстоит операция. Игрок выбыл на длительный срок», — написано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

У Ефремова травма колена, его повезли в больницу // Ефремов из-за травмы заменен на Нисимуру в матче против «Спартака»

Спартак — ЦСКА

Опрос

проголосовало: 3219
Все опросы
Кто забил лучший гол 6-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dmitriy-efremov-vybyl-na-dlitelnyy-srok/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
23
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир