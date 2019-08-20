Ефремов получил травму крестообразной связки колена

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму медиальной и передней крестообразной связки правого колена, информирует официальный сайт красно-синих. 24-летний российский футболист прошел медицинское обследование после матча 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

Ефремов из-за травмы не смог продолжить матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака». Вместо него на 22-й минуте вышел Такума Нисимура.

«В ближайшее время игроку предстоит операция. Игрок выбыл на длительный срок», — написано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

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