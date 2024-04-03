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Сегодня, 13:14

Карпин рассказал, что не мечтает снова работать в «Спартаке»

Давид Хачатрян
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о возможности работы в «Спартаке».

«Связывались ли со мной из «Спартака»? Нет. Есть ли у меня мечта, связанная со «Спартаком»? Да нет. Мечты? Я уже работал. Мечта — это когда ты мечтаешь о чем-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда. Я уже там был. Цель? Нету у меня такой цели, у меня цель на данный момент — тренировать «Ростов» и сборную России», — сказал Карпин в передаче на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Валерий Карпин (справа) разговаривает с&nbsp;судьей Алексеем Сухим. Удаление Карпина с Онопко и напряженная серия пенальти! «Ростов» прошел «Химки» в Кубке

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, работая также генеральным директором. В 2012-м он покинул пост тренера, однако в конце года вернулся обратно. В 2014 он покинул московский клуб.

Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
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