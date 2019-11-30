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Эдуардо Докампо: «Уровнем игры в матче с «Ахматом» «Рубин» недоволен»

21:12

Старший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился впечатлением от матча 18-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:1). Казанцы ушли от поражения на последних минутах.

— Мы бились до конца, забили мяч, это хорошо. Мы играем нестабильно. Сегодня было много подходов, уровнем игры не можем быть довольны, — сказал Докампо в эфире «Матч премьер».

Ахмат — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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