Эдер: «Посвящаю гол жене, мы ждем ребенка»

Нападающий «Локомотива» Эдер, забивший победный гол в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Ахматом»? (1:0), рассказал о пополнении в семье.

— Было приятно вернуться и сыграть для наших фанатов, — цитирует Эдера сайт «Локомотива». — Мы хорошо играли в первом тайме и могли забить и больше. Во втором тайме было сложнее, команда немного подустала. Сыграли неплохо. Эта победа для наших болельщиков.

— Ты посвятил гол своей беременной жене?

— Да, конечно. Мы ждем второго малыша, я очень счастлив.