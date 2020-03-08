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Эдер: «Посвящаю гол жене, мы ждем ребенка»

22:40

Нападающий «Локомотива» Эдер, забивший победный гол в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Ахматом»? (1:0), рассказал о пополнении в семье.

— Было приятно вернуться и сыграть для наших фанатов, — цитирует Эдера сайт «Локомотива». — Мы хорошо играли в первом тайме и могли забить и больше. Во втором тайме было сложнее, команда немного подустала. Сыграли неплохо. Эта победа для наших болельщиков.

— Ты посвятил гол своей беременной жене?

— Да, конечно. Мы ждем второго малыша, я очень счастлив.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21947

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