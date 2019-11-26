Дзюба признан болельщиками лучшим игроком «Зенита» в матче с «Рубином»
13:39
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком в матче петербургской команды в 17-м туре с «Рубином» (2:1), сообщается в официальном Twitter «Зенита».
Дзюба забил победный гол казанцам на 79 минуте встречи.
Выбор сделан: Артем Дзюба — «G-Drive. Лучший игрок» матча #РубинЗенит! pic.twitter.com/534tXTW0NQ— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 26, 2019
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