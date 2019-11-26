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Дзюба признан болельщиками лучшим игроком «Зенита» в матче с «Рубином»

13:39
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком в матче петербургской команды в 17-м туре с «Рубином» (2:1), сообщается в официальном Twitter «Зенита».

Дзюба забил победный гол казанцам на 79 минуте встречи.

Рубин — Зенит

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