Дзюба после матча с ЦСКА ушел в раздевалку в сопровождении врача

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4) ушел в раздевалку в сопровождении врач.

34-летний футболист держался за левое бедро.

Дзюба был заменен на 60-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Владислав Сарвели.

«Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре железнодорожники сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».