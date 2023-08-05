ЦСКА одержал 500-ю победу в чемпионатах России

ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ разгромил «Локомотив» со счетом 4:1. Эта победа стала для армейцев 500-й в чемпионатах России.

По этому показателю красно-синие уступают только «Спартаку» (514), на третьей строчке — «Локомотив» (469).