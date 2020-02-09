Дзюба ответил на вопрос о новом контракте с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба предположил, что он не перейдет в иностранный клуб.

— Разговор о новом контракте был давно, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24». — Если говорить точнее, то речь о нем зашла после матча с «Краснодаром», когда мы сыграли 1:1. Или, может, даже чуть раньше. Тогда все конкретно и обсудили. Друг друга примерно поняли.

Раз не получается уехать в Англию... В Китай — нет. В Турцию? Я не считаю, что там лучше, чем в России. Англия — это мечта. Но не получается теперь.

Моя земля — Россия. Здесь моя энергетика. Такое состояние души, что я должен быть в России. Если бы должно было бы случиться, то я бы уехал. А так здесь тоже осталось очень много вещей: нужно повторить чемпионство, постараться Кубок выиграть, к сборной подготовиться.

Конечно, я хотел попробовать в «Тоттенхэме»? Но посещали такие мысли: а вдруг не получится? Я так понял, что «Зенит» не был заинтересован.