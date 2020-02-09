Дзюба не стал говорить, что сборная России может дойти до финала ЧЕ-2020

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

— Определенные ожидания, определенные вещи, которые сейчас происходят со сборной, думаю, мы заслужили своим выступлением, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24». — И понятно, что все страна по-другому относится. Ответственности больше, при первом же поражении критики много. К примеру, как после матча с Бельгией. Но мы будем стараться.

В группе на чемпионате Европы Бельгия — прямо жесткий фаворит. Наверное, с Данией мы равны по силам. Но не стоит забывать, что у них есть топ-футболисты: Эриксен и Шмейхель. К тому же они будут играть дома, что тоже играет в их пользу.

Финляндию тоже нельзя скидывать со счетов. Они прошли непростую группу. Обойти ту же Боснию, мне кажется, дорогого стоит. Кто-то говорит, что мы можем дойти до финала? Я бы так не говорил. Но ехать на турнир и не мечтать о большем. Думать: «А так просто заедем...» — тоже неправильно. Нужно выходить из группы. Хотелось бы повторить успех чемпионата мира.