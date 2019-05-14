Дзюба - лучший игрок тура в РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура премьер-лиги, информирует пресс-служба турнира. Форвард набрал 22 399 голосов (74 процента) пользователей сети "ВКонтакте". В матче против ЦСКА (3:1) Дзюба впервые в карьере отдал три голевых передачи.

🔥 Артём Дзюба – лучший игрок 28-го тура!



📊 Форвард "Зенита" набрал 22 399 голосов (74%) пользователей ВКонтакте!



👏🏻 В матче против ЦСКА Артём отдал три голевых передачи!

#ИгрокТура #Зенит #Дзюба pic.twitter.com/d6YHkxMqb4 – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 14 мая 2019 г.