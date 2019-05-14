09:09 | Футбол — РПЛ

Дзюба - лучший игрок тура в РПЛ

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура премьер-лиги, информирует пресс-служба турнира. Форвард набрал 22 399 голосов (74 процента) пользователей сети "ВКонтакте". В матче против ЦСКА (3:1) Дзюба впервые в карьере отдал три голевых передачи.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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