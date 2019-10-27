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Джордан Ларссон сделал дубль в матче с «Локомотивом» на глазах отца

20:20
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В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде с крупным счетом победил «Локомотив» (3:0). Дубль во втором тайме сделал нападающий красно-белых Джордан Ларссон.

На трибунах присутствовал отце игрока — известный экс-нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон, сообщает официальный сайт «Спартака».

До этого матча на счету у Джордана Ларссона был только один гол в чемпионате России.

Локомотив — Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-10-27-krupnaya_pobeda_nad_loko_larsson_sdelal_dubl_na_glazakh_u_ottsa/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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