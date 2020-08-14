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Джордан Ларссон: «Не чувствовал, что мяч попал в руку»

22:17

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал исход матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (2:0). Форвард открыл счет в игре, реализовав во втором тайме пенальти. В первой половине его мяч не был засчитан из-за игры рукой.

— Думаю, мы контролировали игру, — сказал Ларссон в эфире «Матч премьер». — В первом тайме у нас была пара ошибок, но в целом мы контролировали все хорошо, использовали шансы.

Я не чувствовал, что мяч попал в руку, не видел повтор. Да, мне кажется, решение отменить гол странным, но есть арбитры ВАР, видимо, они приняли правильное решение.

Спартак — Ахмат

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«Спартак» — «Ахмат»: гол Ларссона отменен из-за игры рукой. По делу?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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