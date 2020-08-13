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Джордан Ларссон назвал свою главную мечту в «Спартаке»

12:10
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что мечтает сделать во время пребывания в московском клубе.

— О каком голе мечтаю? Который станет чемпионским, — заявил шведский форвард в интервью клубной пресс-службе. — Я стал лучше в принятии решений. Поначалу играл на правом фланге: это непривычная для меня позиция. Но потом стало проще. А улучшать мне нужно физическую составляющую, я должен чаще сохранять мяч для команды. И, конечно, еще больше забивать.

В прошлом сезоне Тинькофф-Чемпионата России 23-летний футболист провел 26 матчей, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. Новый сезон он начал с гола в ворота «Сочи» (2:2).

Уже завтра, 14 августа, «Спартак» в гостях сыграет против «Ахмата» во втором туре премьер-лиги.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-13-dzhordan_larsson_mechtayu_zabit_za_spartak_chempionskiy_gol/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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