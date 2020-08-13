Джордан Ларссон назвал свою главную мечту в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что мечтает сделать во время пребывания в московском клубе.

— О каком голе мечтаю? Который станет чемпионским, — заявил шведский форвард в интервью клубной пресс-службе. — Я стал лучше в принятии решений. Поначалу играл на правом фланге: это непривычная для меня позиция. Но потом стало проще. А улучшать мне нужно физическую составляющую, я должен чаще сохранять мяч для команды. И, конечно, еще больше забивать.

В прошлом сезоне Тинькофф-Чемпионата России 23-летний футболист провел 26 матчей, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. Новый сезон он начал с гола в ворота «Сочи» (2:2).

Уже завтра, 14 августа, «Спартак» в гостях сыграет против «Ахмата» во втором туре премьер-лиги.