Дриусси прилетел в Москву и едет с командой на игру со «Спартаком»
17:09
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прилетел в Москву на матч со «Спартаком». В 17.00 клубный автобус сине-бело-голубых выехал из гостиницы и отправился к стадиону «Открытие Арена».
Ранее Сергей Семак сообщил, что агентинец только восстановился после мышечного повреждения и в четверг провел первое занятие в общей группе. Его участие в игре было под вопросом.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет сегодня. Начало — в 19.00. (Дмитрий Зимин)
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи