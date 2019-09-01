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Дриусси прилетел в Москву и едет с командой на игру со «Спартаком»

17:09

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прилетел в Москву на матч со «Спартаком». В 17.00 клубный автобус сине-бело-голубых выехал из гостиницы и отправился к стадиону «Открытие Арена».

Ранее Сергей Семак сообщил, что агентинец только восстановился после мышечного повреждения и в четверг провел первое занятие в общей группе. Его участие в игре было под вопросом.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет сегодня. Начало — в 19.00. (Дмитрий Зимин)

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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