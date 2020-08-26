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«Дриусси не может передвигаться самостоятельно». Семак рассказал о травме аргентинца

26 августа 2020, 23:24
Травма Себастьяна Дриусси. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Травма Себастьяна Дриусси. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Себастьяна Дриусси, который получил травму в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:1).

— У Себастьяна ситуация сложная. Не знаю, насколько серьезно повреждение, но что не может сейчас передвигаться самостоятельно — уже плохо. Для точного диагноза потребуется время. Конечно, Дриусси — это большая потеря для нас. (Константин Алексеев)

Динамо — Зенит

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