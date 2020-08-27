Дриусси избежал разрыва «крестов» и выбыл на 4-6 недель

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси избежал разрыва крестообразных связок, сообщает TyC sport. Аргентинец был заменен из-за травмы на 15-й минуте матча 5-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (0:1).

Обследование выявило у него повреждение внутренней коллатеральной связки, которое потребует от четырех до шести недель восстановления. Поскольку разрыва нет, операция не потребуется.

«Большое спасибо всем за слова поддержки. Все прошло хорошо, слава Богу. Теперь буду думать о восстановлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Дриусси в Instagram.