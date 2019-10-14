Доменико Тедеско: «Знакомлюсь со «Спартаком» и мне это нравится!»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной своему назначению, выразил удовлетворение, что получил этот пост.

— Всем добрый вечер! Прежде всего хочу извиниться за задержку, нужно было уладить некоторые формальности с «Шальке», моим бывшим клубом. Для меня большая честь быть такой команды как «Спартак», команды с такой историей и традициями. У меня сейчас интересный период, я знакомлюсь с командой, и это ощущения мне очень нравится. (Дмитрий Гирин)

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