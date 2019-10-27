Доменико Тедеско: «Тил не вышел из-за высокой конкуренции в центре поля»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил действия отдельных игроков команды в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:0).

— Бакаев сделал три голевые передачи. Почему вы решили использовать его в роли «десятки»?

— На этой неделе меня раз десять спросили про Бакаева и его новое амплуа. Я спросил его: как ему на этой позиции. Он ответил, что ему очень нравится эта позиция. Когда игрок мне отвечает такое, я не могу ему отказать. Сохраняется возможность, что в какой-то игре он может сыграть на фланге. Универсальные игроки — это очень здорово.

— Рады, что Ларссон забил сегодня два гола? До этого у него не шло в «Спартаке».

— с Лассоном такая же ситуация, как и с Бакаевым. Я встретился, обсудил его позицию. Он сказал: мне нравится позиция центрального нападающего. Он прекрасно показал себя на этой позиции. Иногда с точки зрения тактики нужно ставить футболистов на другую позицию, это было с Ларссоном в прошлом матче. Как нападающий он чувствует себя прекрасно.

— Тил неудачно провел матч с «Рубином», сегодня вообще не вышел. В чем его проблема?

— У нас сейчас очень хорошая конкуренция в команде. Гус неплохо сыграл с «Рубином», хорошо работал на неделе. Но у нас очень большой выбор в центр поля, порядка семи игроков. Нам приходится делать непростой выбор, и до конца не знаешь, правильный этот выбор или нет. Сегодня я сделал такой выбор, нам нужен был такой универсальный игрок как Умяров. Гус — классный, умный футболист, он еще выйдет на поле и сыграет свою роль. (Александр Рогулев)